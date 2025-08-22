Bigg Boss 19 confirmed contestants list : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು..? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು (Bigg Boss 19 confirmed contestants) : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ (Bigg Boss 19) ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಅನುಮಾನ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಶ್ನೂರ್ ಗೌರ್, ನೆಹಲ್ ಚುಡಾಸಮಾ, ನಗ್ಮಾ ಮಿರಾಜ್ಕರ್, ತಾನಿಯಾ ಮಿತ್ತಲ್, ನಟಯ್ಲಾ, ನೀಲಂ ಗಿರಿ, ಜೀಶನ್ ಖಾದ್ರಿ, ಗೌಹವ್ ಖನ್ನಾ, ಬಸೀರ್ ಅಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್, ಅಮಲ್ ಮಲಿಕ್, ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ, ಆವಾಜ್ ದರ್ಬಾರ್, ಶಹಬಾಜ್ ಬಡೇಶ, ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರ್, ಡಿನೋ ಜೇಮ್ಸ್, ಕುನಿಚ್ಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಕಿಶನ್ ಈ ಬಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ತಿಂಗಳ ಬದಲು 5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30 ರಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.