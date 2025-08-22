English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Bigg Boss ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ : 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ, ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Bigg Boss 19 contestants list : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು. ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳು ಸಹ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 22, 2025, 12:53 PM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದೆ.
    • ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Bigg Boss ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ : 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗ, ಲಿಸ್ಟ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ

Bigg Boss 19 confirmed contestants list : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಯಾರು..? ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು (Bigg Boss 19 confirmed contestants) : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ರ (Bigg Boss 19) ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದವು. ಈ ಅನುಮಾನ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ರಿವೀಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅಶ್ನೂರ್ ಗೌರ್, ನೆಹಲ್ ಚುಡಾಸಮಾ, ನಗ್ಮಾ ಮಿರಾಜ್ಕರ್, ತಾನಿಯಾ ಮಿತ್ತಲ್, ನಟಯ್ಲಾ, ನೀಲಂ ಗಿರಿ, ಜೀಶನ್ ಖಾದ್ರಿ, ಗೌಹವ್ ಖನ್ನಾ, ಬಸೀರ್ ಅಲಿ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್, ಅಮಲ್ ಮಲಿಕ್, ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ, ಆವಾಜ್ ದರ್ಬಾರ್, ಶಹಬಾಜ್ ಬಡೇಶ, ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರ್, ಡಿನೋ ಜೇಮ್ಸ್, ಕುನಿಚ್ಕಾ ಸದಾನಂದ್ ಮತ್ತು ಅತುಲ್ ಕಿಶನ್ ಈ ಬಾಗಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ʼಆಫರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.. ನಾನು ಅದನ್ನೇ..ʼ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೈಕ್ ಟೈಸನ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ, ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 3 ತಿಂಗಳ ಬದಲು 5 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲರ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 10:30 ರಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹೆಸರು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

