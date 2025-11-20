Bigg Boss voting trend: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಂತಿಮ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಮತ್ತು ಆಟವು ಹೆಚ್ಚು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ವಾರಗಳು ಉಳಿದಿರುವಾಗ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಈಗ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಭೈಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಬಜಾಜ್ ಮತ್ತು ನೀಲಂ-ಮೃದುಲ್ ತಿವಾರಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದ ನಂತರ, ಈಗ 9 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ 2 ವಾರಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಈ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.. 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತದಾನದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರ ಆಟವು ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರ್ ಅವರದ್ದು. ಪ್ರಣೀತ್ 23,392 (30%) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು 20,444 (26%) ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಫರ್ಹಾನಾ ಭಟ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಶ್ನೂರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರ್ ಒಬ್ಬ ಅಂಡರ್ಡಾಗ್ ಆಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ, ಅವರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಂದ ಪಡೆದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಗೌರವ್ ಖನ್ನಾ ಅವರನ್ನು 'ಆಪ್ಲಾ' ಎಂದು ಕರೆದ ಪ್ರಣೀತ್, ಕಳೆದ ವಾರ ನಿರೂಪಕ ರೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಶಹಬಾಜ್ ಖಾನ್ ಆಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಶೀತಲ ಸಮರ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮರಾಠಿ ಮೂಲದ ಪ್ರಣೀತ್ ಮೋರ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ, 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19' ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಯಾರು ಕೆತ್ತುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
