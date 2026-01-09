18 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆದು ವಾರದ ಮಧ್ಯವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದವರೇ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್..‌

Bigg Boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿರುವಂತೆಯೇ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಬುದು ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿರುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಈಗ 8 ನೇ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಾರಿ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ, ಫಿನಾಲೆ ಕಾರ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಂಡ್ರಾ ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿತು.
ಕೊನೆಯ ವಾರದ ಹಿಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅರೋರಾ, ಶಬರಿ, ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಗಾನ ವಿನೋದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರ್ಧದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಕೆಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಯಾರಾದರೂ, ಆ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹೊರಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಲು ಅರ್ಹರು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಗಾನಾ ವಿನೋತ್, 18 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಹಣದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾನಾ ವಿನೋತ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತಿ ನಗದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟುಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಇದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಾನಾ ವಿನೋತ್ ಅವರನ್ನು ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮುಖವಾಗಿದ್ದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಾರಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಯೇ ಮತ್ತು ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಏಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಗಾನಾ ವಿನೋತ್. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸದವರು ಸಹ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನದಿಂದ ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗ ರೂ. 18 ಲಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬಂದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರೂ. 50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.