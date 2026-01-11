English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್..‌

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಔಟ್!‌ ಫಿನಾಲೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದೇ ಹೋಯ್ತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್..‌

Bigg Boss elimination: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 11, 2026, 02:32 PM IST
  • ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಲಿದೆ
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರಿಂದ ಸಾಂಡ್ರಾ ಆಮಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ

Bigg Boss: ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9  ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡಿ ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವು ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಜಗಳ, ವಿವಾದಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9, ಈಗ ಹಳೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಿನಾಲೆ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್-ಅಪ್ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಐದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸಾಂಡ್ರಾ ಆಮಿ, ಸಬರಿ, ದಿವ್ಯಾ, ಅರೋರಾ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಈಗ ಕೊನೆಯ ಎವಿಕ್ಟೀ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಕನ್ನಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 9 ರಿಂದ ಸಾಂಡ್ರಾ ಆಮಿ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿ ಪ್ರಜಿನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾರ್ ಟಾಸ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಳ್ಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮೂಡಿಸಿತು. ಪಾರ್ವತಿ-ಕಮ್ರುದ್ದೀನ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ. 

X ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ವಿಯಾನಾ ಸಾಂಡ್ರಾ ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಿನ್ ಜೊತೆ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸಾಂಡ್ರಾಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ಈಗ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಡ್ರಾ ಅವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಸುದ್ದಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಸಂಚಿಕೆ ಪ್ರಸಾರವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

