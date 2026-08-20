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ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಮಾಫಿಯಾ.. ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ ಸೈನ್ಸ್‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 20, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 03:38 PM IST
ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‌ ಆಗಿ ಮಾಫಿಯಾ.. ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಟ್ರೋಲ್‌ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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