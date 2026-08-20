Bigg Boss Agni Pariksha Judge Vinay Gowda: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಉತ್ತರವೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲಿಗರು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ, ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ವಿಜ್ಞಾನಿಯಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಕೆಲವು AI ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿರುವ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೋರ್ಡನ್ ಕರ್ವ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಡದೇ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಒಳ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗಡಿಯೂ ಎರಡು ಬದಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಕುರಿತು ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವು ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಫಿಯಾ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹೊರಟ ಯುವಕನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಮಂಜಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ PR ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 10 ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಆನೆ ಎಂತಲೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯುವಕ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹುಗಳು ಅಥವಾ ಸೈಡ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.
ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸಖತ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಇರುವ ಸೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೂ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿಧವಿಧವಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮಿಡಿಯಂತಹ ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.