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Bigg Boss Contestants: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿದೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌

Bigg Boss: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 60 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಟಾಸ್ಕ್‌ ಕೊಟ್ಟು, ಕೆಲವರನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರೋಮೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಇಬ್ಬರು ಯಾರು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 13, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:56 PM IST
Bigg Boss Contestants: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಬರೋದು ಫಿಕ್ಸ್! ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿದೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೀಕ್ರೆಟ್‌

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Prajwal B

Prajwal B

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