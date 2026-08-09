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ಸಂಗೀತಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್‌.. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು-ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ..!

Bigg Boss 13: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್‌ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್‌ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜ ಕೂಡಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜ ಮತ್ತು ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Aug 09, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:14 PM IST
ಸಂಗೀತಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್‌.. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು-ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ..!

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Prajwal B

Prajwal B

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ಸಂಗೀತಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್‌.. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು-ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ..!
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