/ಸಂಗೀತಾಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್‌.. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು-ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ..!

Bigg Boss Seson 13: ಕಿರುತೆರೆಯ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಕ್ಕೆ (Bigg Boss Seson 13) ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಾಗ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಸೆಟ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ "ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ"!.
ಹೌದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳುಹಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 60 ಮಂದಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತಂಡ "ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ" ಎಂಬ ಟೈಟಲ್ ಮೂಲಕ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭ!
ಹೌದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ" ಯನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ, ಇದೀಗ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ"ಯ ಪ್ರೋಮೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಸಂಗೀತ ಶೃಂಗೇರಿ, ಶ್ರುತಿ ಅವರಿದ್ದು, ಅವರೇ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ "ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯ" ಪ್ರೋಮೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವಂತೆ, ಗಿನ್ನೆಸ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹರಿದು ಹಾಕುವಂತೆ, ತಲೆ ಬೋಳಿಸುವಂತೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ವಿರುದ್ಧ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ!
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜ ಕೂಡಾ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ನಿರೂಪಕ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡ್ ಅವರು ಅಮುಕು ಡುಮುಕು ಮಂಜನ ಬಳಿ "ಸಂಗೀತಾ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಂಡು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು.. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ" ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ ಮಂಜ "ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಇರೋದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಪಗೊಂಡ ವಿನಯ್ ಗೌಡ "ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು" ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಅಮುಕು ಡುಮುಕ ಮಂಜ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿದೆ.