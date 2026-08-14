Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಚೆಲುವೆ..! ಸುಂದರಿಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಿದ ಜಡ್ಜ್‌..

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ "ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ"ಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಚೆಲುವೆ..! ಸುಂದರಿಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಿದ ಜಡ್ಜ್‌..

Bigg Boss agnipariksha Shalini Patel : ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಎಂಬ ಆಡಿಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇನ್ನು ಇದೀಗ ಈ ಶೋಗೆ ಬಂದ ಚೆಲುವೆ ಒಬ್ಬಳು ಜಡ್ಜಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪಾಸಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ...

Written ByKrishna N K
Published: Aug 14, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:14 PM IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ "ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ"ಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಚೆಲುವೆ..! ಸುಂದರಿಯ ಚಪ್ಪಲಿ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಿದ ಜಡ್ಜ್‌..

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಪುದೀನಾ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇಹದಲ್ಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು!
2
3
4
5