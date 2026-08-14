Bigg Boss 10 : ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ರಂತೆ ತೆಲುಗು ಶೋನಲ್ಲೂ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಿಂದು ಮಾಧವಿ, ನವದೀಪ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿಜೇತ ಅಭಿಜಿತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಆಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನಿ ಪಟೇಲ್ ಎಂಬ ಯುವತಿ ಆಡಿಷನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಕೆಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಶಾಲಿನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಜರಿದರೂ, ನಂತರ ತನ್ನ ಶೂಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದರೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಆಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗರಂ ಆದರು..
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಭಿಜಿತ್ ತಾವೇ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಶಾಲಿನಿ ಅವರ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. "ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವೂ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೀಳಲ್ಲ" ಎಂಬ ಸದ್ಭಾವನೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ಈ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ವಿನಯತೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್ನರು ಹಾಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮನಸೋತು ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಮಳೆ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ತ ಈ ಪ್ರೋಮೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಣ್ಣು ಶಾಲಿನಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ಶಾಲಿನಿ, ತಮ್ಮ ಮುದ್ದಾದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಮೂಲಕ ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರೋಮೋ ಪ್ರಸಾರವಾದ ನಂತರ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮುಂಚೆ 2.8k ಇದ್ದ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ವೇಗವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಲ್ಚಲ್ ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ.
ಈ ಮುದ್ದಾದ ಯುವತಿ ಶಾಲಿನಿ ಪಟೇಲ್ 'ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ'ಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 10ರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅತ್ಯಂತ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು-ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ..