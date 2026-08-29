/ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ.. ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆನೆ; ವಿಡಿಯೋ

Bigg Boss Agnipariksha Judge Vinay Gowda: ಕನ್ನಡದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಿಂದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ವಾಹಿನಿಯೂ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರಂದು ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷದಂತೆ ಈಬಾರಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 13ರ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಜಡ್ಜ್ ಆಗಿರವ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾತನ್ನು ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಫೋನ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎನ್ನುವರು ಏನನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಫೋನ್ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗೆ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಕೊಡಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ದಿನದಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯ ಬಾಂಧ್ಯವ್ಯ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರ ಈ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ನಮ್ಮ ಆನೆ ಸರ್ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾರಿಂದ ಇಳಿದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಒಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿಯೇ ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವಿಟ್ಟು ಕೈಗೆ ರಾಕಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.