/ವೃತ್ತಾಕರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಇವೆಯಂತೆ..? ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

Bigg Boss Agniparikshe : ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ’ ಸೀಸನ್ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತರ್ಕಹೀನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಗಿಮಿಕ್ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ವಿನಯ್ ಗೌಡ ನೀಡಿ ವಿಚಿತ್ರ ಲಾಜಿಕ್ : ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ "ವೃತ್ತಕ್ಕೆ (Circle) ಎಷ್ಟು ಬಾಹುಗಳಿವೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಿರುವ ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ, "ವೃತ್ತಾಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಹುಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಗಣಿತ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಿಯಮದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನೇ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, "ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಂದು ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಿರುತ್ತವೆ" ಎಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಲಾಜಿಕ್ ನೀಡಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಉತ್ತರ ತಪ್ಪು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ವಿನಯ್ ಗೌಡ ಅವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, "ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ದರೂ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು" ಎಂದು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕೌಂಟರ್ : ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಹೊಸ ಪ್ರೋಮೋದಲ್ಲಿ, ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಸವಾಲೆಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ವೇದಿಕೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ ತನ್ನನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗಮನಿಸದಿದ್ದಾಗ, ಯುವಕ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಧ್ವನಿ ಅಡಗಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ, "ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದೇ ಹೀಗೆ, ಇರುವುದೇ ಹೀಗೆ" ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರೂಪಕ ನಿರಂಜನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕೇಳಿದಾಗ, "ಮೊದಲು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ತಪ್ಪು" ಎಂದು ಎದುರುತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಲು ಒಪ್ಪದ ಸ್ಪರ್ಧಿ : ವೃತ್ತದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೂ ವಿನಯ್ ಗೌಡ "ಯೂ ವಾಕ್ ನೌ" (ನೀವಿನ್ನೂ ಆಚೆ ಹೋಗಬಹುದು) ಎಂದಾಗ, ಯುವಕ "ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋತೀರಾ? ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.
ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 60 ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ 8 ಜನರು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ, ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ವಿನಯ್ ಗೌಡ, ಸಂಗೀತಾ ಶೃಂಗೇರಿ ಹಾಗೂ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಡ್ಜ್ಗಳಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ನೀಡಿದ ಯುವಕನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.