Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ವೃತ್ತಾಕರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಇವೆಯಂತೆ..? ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

ವೃತ್ತಾಕರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಇವೆಯಂತೆ..? ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

‘ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13’ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 'ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತರ್ಕಹೀನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆಕ್ರೋಶ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕೇವಲ ಶೋ ಪ್ರಚಾರದ ಭಾಗವಷ್ಟೇ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.  

Written ByKrishna N K
Published: Aug 19, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 06:52 PM IST
ವೃತ್ತಾಕರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಇವೆಯಂತೆ..? ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವೃತ್ತಾಕರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬದಿಗಳು ಇವೆಯಂತೆ..? ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ವಿನಯ್‌ ಗೌಡ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ
2
3
4
5