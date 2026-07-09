Aryavardhan Guruji Biopic : ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 9’ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ, ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಹಾಗೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಲೇ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಗುರೂಜಿ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಟ್ರೋಫಿ, ತಮ್ಮ ಬಯೋಪಿಕ್ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗುರೂಜಿ ಮಾತುಗಳು ಸೊಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ...
ನಾನೇ ಅಸಲಿ ವಿನ್ನರ್, ನನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ತಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಏನೆಂದು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅವರು, ಶೋ ಸಂಘಟಕರ ವಿರುದ್ಧವೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಜಗತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ಆ ಸೀಸನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ನಾನೇ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ನನಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆಟ ಆಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋರಿಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ರೋಮೋ ನೋಡಿದ್ರು ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾವ ಗೇಮ್ ನೋಡಿದ್ರೂ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಟಾಸ್ಕ್, ಮನರಂಜನೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಾನೇ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಆಟ ಆಡಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ನನ್ನ ಬಯೋಪಿಕ್ಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯೇ ಸೂಕ್ತ : ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಫೈರ್ ರೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ, "ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಧಾರಿತ ಸಿನಿಮಾ (ಬಯೋಪಿಕ್) ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ನಟ ಮಾಡಬೇಕು?" ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೇ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಗುರೂಜಿ, "ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ‘ಕಾಂತಾರ’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬಲ್ಲರು" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗ...": ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗುರೂಜಿ, "ನಾನೊಬ್ಬ ದೇವರ ಮಗ. ನಾನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ನನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇನೂ ನನಗೆ ಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಮೇಲೂ ಆರ್ಯವರ್ಧನ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರ ಕ್ರೇಜ್ ಹಾಗೂ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಅವರ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತುಣುಕುಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಭಿನ್ನ-ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.