/ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಏಕೆ.. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

Bigg Boss Ashwini Gowda filed petition: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಸರ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಂದ ಕುಟಂಬಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು, ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರೋಲಿಗರು ಮಾಡುವ ಅಪಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಗೊತ್ತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟ್ರೋಲಿಗರು ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಕೆಲವರು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಳೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಶನದ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬದುಕಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನಹಾನಿಕರ ವಿಡಿಯೋ, ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಂತರ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿ ನೀಡಿದೆ.
ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೌನವನ್ನ ಯಾರು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ. ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಗಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಸತ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡುವುದು, ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಕೊಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೆದರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೇವಲ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕವೇ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರೋಲಿಗರಿಗೆ ಅಶ್ವನಿಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ ವಾರ್ನಿಂಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.