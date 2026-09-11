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ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಏಕೆ.. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಮುಖ್ಯ.

Written ByBhimappa
Published: Sep 11, 2026, 12:46 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:46 PM IST
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು ಏಕೆ.. ಇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್‌

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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