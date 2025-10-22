English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿತು! ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ

Bigg Boss Latest updates : ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನಿಂದ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 22, 2025, 06:55 PM IST
    • ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರ ಮಾತುಗಳು ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
    • ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭರಣಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್
    • ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭರಣಿಯವರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ?

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿತು! ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರುತ್ತಲೇ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿ

Bigg Boss Bharani Shankar : ಕನ್ನಡದಂತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್ 9 ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾನುವಾರದ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಭರಣಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿತು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭರಣಿಯವರನ್ನು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿವ್ವಲಾ ಮಾಧುರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭರಣಿ ಜೊತೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ದುವ್ವಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭರಣಿ ಅವರನ್ನು ಬೆದರಿಸಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದುವ್ವಡಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಭರಣಿ ಮಾಧುರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು? ನಿರೂಪಕ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಫೋಟೋಸ್‌ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ ನಟಿ

ದುವ್ವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ.. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳು. ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಮೂರ್ಖರು ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಊಹೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದರು.

ಟೈಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ಭರಣಿ ಅವರು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಭರಣಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅವರು ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೆ ಎಂದು ದುವ್ವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಭರಣಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೂ ಮಾಧುರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದುವ್ವಾಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

