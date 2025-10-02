ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ !

pregnancy test in bigg boss: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಟಿಯ ಪ್ರೆಗ್ನೆಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಚಾರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಿಚಾರ ಕೇಳಿ ಅನೇಕರು ಶಾಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಟಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯೂ ನಡೆದಿದೆ.
ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ನಟಿ ಅಂಕಿತಾ ಲೋಖಂಡೆ ತಮ್ಮ ಪತಿ ವಿಕ್ಕಿ ಜೈನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 17 ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 30 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರು. 31ನೇ ದಿನ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂಕಿತಾ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು.
ಆಕೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಳಿಕ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಈ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿದರು. ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಗುವಿಗೆ ಹೆಸರಿಡಲು ಸಹಾಯ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅಂಕಿತಾ ಲೋಖಂಡೆ ಪ್ರೆಗ್ನನ್ಸಿ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಹ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಿಗ್ನಾ ವೋರಾ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ಟರು. ಅಂಕಿತಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
