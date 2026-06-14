Renu Sudhi Cancer : ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ವೊಂದರ ಸಂದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಟು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ತೀವ್ರ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನೊಬ್ಬಳು ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ದಿವಂಗತ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ" ಎಂದು ರೇಣು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ (Stage 3) ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಇದುವರೆಗೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಗಡ್ಡೆ : ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೇಣು ಸುಧಿ, "ನನಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಯೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ನೋವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಓದುವಾಗ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಹೆತ್ತವರು ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ವೈದ್ಯರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಿಸ್ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹೆದರಿದ್ದ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪತಿಯ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಯಿಲೆ : ಪತಿ ಸುಧಿಚೆಟ್ಟನ್ ಅವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ರೇಣು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಮೊಗ್ರಾಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ರೇಣು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನುಂಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು 3ನೇ ಹಂತ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಈ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ರೇಣು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋವಿಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ನೋವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು" ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.