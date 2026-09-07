/Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಪುತ್ರಿ..! ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

Bigg Boss 20 Riti Tiwari : ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 20ಕ್ಕೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಪುತ್ರಿ ರಿತಿ ತಿವಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ
ರಿತಿ ತಿವಾರಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಮಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಾಯಕಿ, ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ರಿತಿ, ಈ ಶೋ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
ಜೂನ್ 23, 2001 ರಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಿತಿ, ಮನೋಜ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ರಾಣಿ ತಿವಾರಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. 2011 ರಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ನಂತರ, ಇವರು ತಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರು. ಆದರೂ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎರಡನೇ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿತಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಮ್ನಾಬಾಯಿ ನಾರ್ಸಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಪಯಣ
ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಗಿಟಾರ್ ವಾದಕಿಯಾಗಿರುವ ರಿತಿ, ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 'ಚಲೇ ಆವೋ' ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದ ಇವರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ 'ಝೂಥಿ ಬೇಬಿ' ಎಂಬ ಸಿಂಥ್-ಪಾಪ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅವರೇ ಬರೆದು, ಸಂಯೋಜಿಸಿ, ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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ರಾಜಕೀಯ ಪದಾರ್ಪಣೆ
ತಂದೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ರಿತಿ, ಮೇ 2024 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ) ಸೇರುವ ಮೂಲಕ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದ ರಿತಿ ತಿವಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಆಟದ ವೈಖರಿ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..