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Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಪುತ್ರಿ..! ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ನಿರೂಪಣೆಯ ಬಿಗ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 13 ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಪ್ಲೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ 16 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಂತೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಅಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಸಂಸದನ ಪುತ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Sep 07, 2026, 06:50 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:50 PM IST
Bigg Boss ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಖ್ಯಾತ ನಟ, ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕನ ಪುತ್ರಿ..! ಈ ವಿಚಾರ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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