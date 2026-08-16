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ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್‌ ಸೀಸನ್‌- 2 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ?

ಗೆಲುವನ್ನು ಸೂರಜ್‌ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು, ವಾಹಿನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 16, 2026, 09:44 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 09:44 AM IST
ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್‌ ಸೀಸನ್‌- 2 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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