/ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್‌ ಸೀಸನ್‌- 2 ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ.. ಮೈಸೂರು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ?

Suraj Singh who won Kwatle Kitchen season 2 grand finale: ಕರುನಾಡಿನ ಜನರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ರಿಯಾಟಿಲಿ ಶೋ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್ 2 ಕೂಡ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹಲವಾರು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಆಡಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತ ಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಬರು. ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಟಿವಿಯ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್- 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಷ್ಟದ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್- 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ವಿನ್ ಆಗಿ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಿಯಾಟಿಲಿ ಶೋ ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್ 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು, ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ತಮಾಷೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಶೋ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡರು. ಎಂತಹ ಸಮಯ ಬಂದರೂ ಧೃತಿಗೆಡದೇ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೋರಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಅಡುಗೆ ಕೂಡ ಅಂದವಾಗಿ, ರುಚಿಯಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ಜಡ್ಜಸ್ಗಳ ಮನ ಗೆದ್ದರು.
ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡುವೆಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೇ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಕಾದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಬಂತು. ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್ 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರು. ಗೆಲುವನ್ನು ಸೂರಜ್ ಅವರು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಕನಸಿನ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು, ವಾಹಿನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಗಿಫ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್ ಸೀಸನ್ 2 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಗೆದ್ದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಈ ಶೋನ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದ ಭವಿಶ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ದೊರೆತಿದೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಗೆದ್ದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ವಾಹಿನಿಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಥಹ ಖುಷಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಶೋಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್, ಕ್ವಾಟ್ಲೆಗಳಾಗಿರಲಿ, ಕುಕ್ಗಳಾಗಿರಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರಮದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಶನ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ.
ಮೇಘನಾ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಶೆಫ್ ಕೌಶಿಕ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ಚಹಿಸಿದ್ದು ಸುಷ್ಮಾ ಕೆ ರಾವ್ ಅವರು ಅಂಕರ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ಮೊದಲು ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಂದಗೋಕುಲ ಸೀರೀಯಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಮೇಘಾ ಮತ್ತು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ನಟ ಭವಿಶ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್-ಆಫ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಪೈಪೋಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹುಡುಗ ಸೂರಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ, ಭವಿಶ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆದರು.