Bigg Boss: ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಗೇಮ್ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್... ಈ ಗೇಮ್ ಶೋ ಎಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಾಗ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟಪ್, ಮೈಂಡ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು, ದೈನಂದಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು, ಫೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರಾಮಾ ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 9 ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹ ಗೇಮ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬಿಬಿ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಯಾರು? ಅವರು ಅಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದರು?
ಆ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಆಂಕರ್ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ. ತೆಲುಗು ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು. ಅವರು ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಶೈಲಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಖ್ಯಾತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಏಕೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ನಿರೂಪಕಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಗ್ ಟಿವಿಯ 'ಕಿಸ್ಸಿಕ್ ಟಾಕ್' ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅನ್ನು ಶಪಿಸಲು ಅನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 8 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಲವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಟದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 9 ರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕರೆದರೆ, ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಂದ ನಾನು ಹೊಸದೇನೂ ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ಅಂತ ಅನಿಸಿತು. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆಂದೂ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಬಂದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಅನಿಸಿತು. ನಾನು ನನ್ನನ್ನು ಶಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ದಿನವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬೇಸರ ನನಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ, ಆಹಾರ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವಳು ಬಯಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನರಕಯಾತನೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಹೊರಬಂದ ನಂತರ, ನನಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸಿತು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪ್ರೀತಿಯು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಗೊಳಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಡೆದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯು ಆ ನೋವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಪೃಥ್ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀತಾ, ನಿಖಿಲ್, ಯಶ್ಮಿ, ಪ್ರೇರಣಾ ಮತ್ತು ನೈನಿಕಾ ಅವರಂತಹ ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಿಯಾ ಅವರ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.