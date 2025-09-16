ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೋಡಿ.. ಸಿನಿಮಾ ರೇಂಜ್ ಗಿದೆ ಇವರ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ!

Lesbian couple in Bigg Boss : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಇದೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೋಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ಯಾವ ಸಿನಿಮಾ ಕತೆಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮಲಯಾಳಂ ಸೀಸನ್ 7 ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೋಡಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಲೆಸ್ಬಿಯನ್ ಜೋಡಿಯ ಹೆಸರು ಆದಿಲಾ ನೂರಾ. ಕೇರಳದ ಆದಿಲಾ ನಜರೀನ್ ಮತ್ತು ಫಾತಿಮಾ ನೂರಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸಲಿಂಗ ಜೋಡಿ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆದಿಲಾ ನೂರಾ ಎಂದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರಾದವರು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೇರಳದ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಆದಿಲಾ ಮತ್ತು ನೂರಾ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಆದಿಲಾ ಮತ್ತು ನೂರಾ ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡರು. ಆದಿಲಾಳ ಕುಟುಂಬವು ಅವಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಹಿಡಿದು ಹೊಡೆದು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೂರಾ ಕುಟುಂಬವು ಆದಿಲಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆದಿಲಾ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೂರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ವೈರಲ್ ಆದರು. ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅವರ ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿತು. ಅವರು 2022 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಫೋಟೋಗಳು ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಆದಿಲಾ ಮತ್ತು ನೂರಾ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಮಲಯಾಳಂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 7 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
