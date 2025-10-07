ಗಂಭೀರ ಆನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್' ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಇತ್ತೀಚಿನ ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆ ನೋಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Bigg Boss Rashami Desai : ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ನಟಿ, ನಂತರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಖಳನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚೆಲುವೆ ತಮ್ಮ ನಟನೆಗಿಂತ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ನಟಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆ ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು.. ನಟಿ ರಶ್ಮಿ ದೇಸಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 9 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ರಶ್ಮಿ, "ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭವಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ನನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ. ನಾನು 9 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ನನಗೆ ನಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2025 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗುಜರಾತಿ ಚಿತ್ರ "ಮಾಮ್ ತಾನೆ ನಯಿ ಸಂಜಾ" ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2023 ರಲ್ಲಿ "ರಾತ್ರಿ ಕೆ ಯಾತ್ರಿ 2" ವೆಬ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸಿದ್ದರು. "ಉತ್ತರನ್" ಟಿವಿ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಈ ಸುಂದರಿ, "ನಾಗಿನ್ 4" ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ರಶ್ಮಿ ದೇಸಾಯಿ 2016 ರಲ್ಲಿ ನಂದೀಶ್ ಸಂಧು ಅವರಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದರು, ಅಂದಿನಿಂದ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.