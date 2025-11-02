English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು..! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧಿ

Bigg Boss show : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಚಲನಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 2, 2025, 04:05 PM IST
  • ಈ ವೀಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.
  • ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ

Bigg Boss show : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಉಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿ ಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕುರಿತು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.

‘ಅಲೇಖ್ಯ ಚಿಟ್ಟಿ ಪಿಕಲ್ಸ್‌’ ಎಂಬ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ರಮ್ಯಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರೇಜ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಕ್ರೇಜ್‌ನಿಂದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ತೆಲುಗು ಸೀಸನ್‌ 9ಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಳಗೆ ಅವರ ಅಸಭ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿ ತನುಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಟ್ರೋಲ್‌ಗಳ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲೇ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಲ್ಟಿಸ್ಟಾರ್ಸ್ "45" ಚಿತ್ರದ "AFRO ಟಪಾಂಗ್‌" ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ‌!

ಆದರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ತನುಜಾ ವಿರುದ್ಧ ಆಘಾತಕಾರಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. “ತನುಜಾ 24 ಗಂಟೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಜ — ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಆದರೆ ಅವಳ ನಿಜಸ್ವಭಾವ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತನುಜಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಮೂರನೇ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮತದಿಂದಲ್ಲ, ತನುಜಾ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲಾಯಿತು,” ಎಂದು ರಮ್ಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೀಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತನುಜಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ರಮ್ಯಾ ಆಟ ಆಡಲು ಅಸಮರ್ಥಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಕಾರಣ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ” ಎಂಬ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೂ ಬರುತ್ತಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲೂ ಯಂಗ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ಗಳಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೊಡುವ ಸುಂದರಿ! ನಟಿ ಸ್ನೇಹ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ಇದೀಗ ಈ ವಿವಾದದಿಂದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶೋ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಯಾರು ನಿಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಜಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಖಚಿತ — ರಮ್ಯಾ ಮೋಕ್ಷ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯ ಹೊರಗೂ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿವೆ.
 

