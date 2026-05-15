Dhanraj Achar : ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ (Dhanraj Achar) ನಂತರ ಅದೇ ಫೇಮ್ನಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ (Bigg Boss) ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷರಿಗೆ ಸಖತ್ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾದ್ರು. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಕಾರ್ (New Cars) ಖರೀದಿಸಿರುವ ಧನರಾಜ್ ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಕಾರ್ನ ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...
Bigg Boss Dhanaraj Achar : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 11ರ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನಗೆದ್ದಿರುವ ಧನರಾಜ್, ಇದೀಗ ಐಷಾರಾಮಿ ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್ (Tata Safari Dark Edition) ಕಾರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಅಂದಹಾಗೆ ಧನರಾಜ್ ಅವರ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ, ಸಮಾರಂಭ, ಶೋಗಳಿರಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಶೇಷ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅವರ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಮುಂದೆ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಶೋರೂಮ್ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ರೈಡ್ ಹೋಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದರು.
ಧನರಾಜ್ ಖರೀದಿಸಿದ ಕಾರಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ : ಧನರಾಜ್ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಾರು ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ (TATA Cars) ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ 'ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಡಾರ್ಕ್ ಎಡಿಷನ್' (Tata Safari price). ಇದರ ಆಕರ್ಷಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ವಿನ್ಯಾಸ ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವುದಾದರೆ...
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವೃತ್ತಿ: ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 17.01 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 25.20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೂ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 19.04 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸುಧಾರಿತ ಫೀಚರ್ಗಳಿರುವ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟಾಪ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ 26.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್) ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಧನರಾಜ್ ಅವರು ಯಾವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುವುದಾಗಿ ವಿವರ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನರಾಜ್ ಕಾರಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೋರೂಮ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಾಗಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಕಾರಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಪರದೆಯನ್ನು ಸರಿಸುವ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಲೈಕ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧನರಾಜ್ ಆಚಾರ್ ಮೂಲತಃ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ದೊಡ್ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗಾಯಕ ಹನುಮಂತ ಲಮಾಣಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯ್ತು.