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Divya Suresh : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭೀಕರ ಅನುಭವ! ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪುಂಡನ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Bigg Boss Divya Suresh : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಖ್ಯಾತಿಯ ನಟಿ, ದಿವ್ಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಸಿನ್‌ ಜೊತೆ ಕಾರಿನತ್ತ ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಕುಳಿತು ಡೋರ್‌ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತ ತನ್ನ ವಿಕೃತ ಚೇಷ್ಟೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲವಂತೆ.. ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 29, 2026, 04:51 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 04:51 PM IST
Divya Suresh : ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಸುರೇಶ್‌ಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭೀಕರ ಅನುಭವ! ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಪುಂಡನ ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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