ʼವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಬೋರ್‌ ಆಗಿತ್ತು..ʼ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯೇ ಶಾಕ್!

Actress Ariyana Glory: ತೆಲುಗು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿಯಾನಾ ಗ್ಲೋರಿ ಒಬ್ಬರು. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಲಿವುಡ್ ಟಿವಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ತೆರೆಮರೆಯ ನಿಜ ಜೀವನದ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದಳು. ಇದು ಅರಿಯಾನಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಒಟಿಟಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವ ಅರಿಯಾನಾ, ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಒಂಬತ್ತನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಆ ಹುಡುಗ ವಿಜಯವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಾನು ತಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆ.. ಆಗ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟಂನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತು.. ಬಳಿಕ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋದೆ.. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿತು.. ಇದರಿಂದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದೇ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿವು.. ಆಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವು ತುಂಬಾ ಗಾಢವಾಯಿತು.. ಆದರೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತನಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೀಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾದೆವು..ʼ ಎಂದರು..
ಬಳಿಕ ಅವನು ಮತ್ತೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದನು.. ಆಗ ರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೆವು.. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರ್ಜೆ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸಿತ್ತು.. ಅದನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು.. ಆಗ ನಾನು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡೆ.. ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪರಿಚಯವಾದ.. ಇದನ್ನೇ ನನ್ನ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಹಿಂಸಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿಯಾದವು.. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರೇಕಪ್ ಕೂಡ ಆಯಿತುʼ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದರು.. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.