  • ವನದುರ್ಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಗೆಳೆಯ-ಗೆಳತಿ: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು ಕೊಟ್ರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್

ವನದುರ್ಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಗೆಳೆಯ-ಗೆಳತಿ: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು ಕೊಟ್ರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಆದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೌತಮಿ ಅವರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಆಗಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ವನದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:46 AM IST
  • ಮಂಗಳೂರಿನ ವನದುರ್ಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಗೆಳೆಯ-ಗೆಳತಿ
  • ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ, ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಪೈ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಂಜು ದೇವಿಯ ದರ್ಶನ
  • ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು

ವನದುರ್ಗ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನ ಗೆಳೆಯ-ಗೆಳತಿ: ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು ಕೊಟ್ರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್

Bigg Boss Manju and Mokshitha Meet: ಬಿಗ್​ ಬಾಸ್​ ಸೀಸನ್​ 11ರ ಗೆಳಯ-ಗೆಳತಿಯರನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ‘ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀ ದೀಪವಾದೆ’ ಸಾಂಗ್​ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಥಟ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮುಖ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅವರೇ ಮೋಕ್ಷಿತಾ, ಗೌತಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಜಣ್ಣ. 

ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಂಜು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಇವರು ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?

2026ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಮಂಜು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಆಗ್ಲಿ, ಗೌತಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್‌ ದಂಪತಿ ಕೆಫೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್​ನ ಜಾಯಿನ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವನದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮೋಕ಼್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್‌ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12 : "ಎಮೋಷನಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ಮೇಲ್‌ ಬೇಡ" ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

