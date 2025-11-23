Bigg Boss Manju and Mokshitha Meet: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 11ರ ಗೆಳಯ-ಗೆಳತಿಯರನ್ನ ಮರೆಯೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ‘ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೀ ದೀಪವಾದೆ’ ಸಾಂಗ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಥಟ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮುಖ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರ ಸ್ನೇಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅವರೇ ಮೋಕ್ಷಿತಾ, ಗೌತಮಿ ಮತ್ತು ಮಂಜಣ್ಣ.
ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಎನ್ನುವವರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಹೂ ಮುಡಿಸುವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೀಣ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ನೆರವೇರಿದೆ. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ಫೋಟೋಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಿಚ್ಚನಿಂದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ... ಇವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
2026ರ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಂಜು ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಆಗ್ಲಿ, ಗೌತಮಿ ಆಗ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಗೌತಮಿ ಜಾದವ್ ದಂಪತಿ ಕೆಫೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಭಾವಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಕೂಡ ಗ್ರೂಪ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಜೊತೆ ಹಾಗೂ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ವನದುರ್ಗಮ್ಮ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮೋಕ಼್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಮಂಜು ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ನೆಟಿಜನ್ಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK 12 : "ಎಮೋಷನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಬೇಡ" ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ ಕಿಚ್ಚ ಖಡಕ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್