  • ಕೊನೆಗೂ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ!‌ ಆ ಲಕ್ಕಿ ಬಾಯ್ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ..

Bigg Boss contestant: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆದ ಪುನರ್ನವಿ ಭೂಪಾಲಂ ತಮ್ಮ ಬಹುಕಾಲದ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 5, 2025, 05:16 PM IST
  • ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನವಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು
  • ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿತ್ತು

Punarnavi Bhupalam: ಪುನರ್ನವಿ ಭೂಪಾಲಂ.. ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹೆಸರು. ರಾಜ್ ತರುಣ್ ಮತ್ತು ಅವಿಕಾ ಗೋರ್ ನಟಿಸಿದ ಉಯ್ಯಾಲ ಜಂಪಾಲ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗು ಪರದೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಯಕಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಂತರ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ರಾಹುಲ್ ಸಿಪ್ಲಿಗುಂಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ತೆರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೇಮಕಥೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಬಾಯ್ತುಂಬ ಮಗಳೇ ಎಂದು ಕರೆದು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಫೇರ್‌ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಬೇರೋಬ್ಬಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್..‌

ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ನವಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು.. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೊರೆದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ರಾಹುಲ್ ಸಿಪ್ಲಿಗುಂಜ್ ಹರಿನ್ಯಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಅದರಂತೆ ಪುನರ್ನವಿ ಸಹ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.. ಪುನರ್ನವಿ ಬಾಯ್‌ಫ್ರೆಂಡ್‌ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಾದರೇ.. ಅವರು ಮೂಲತಃ ಕಾಶ್ಮೀರದವರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಹೆಸರು ಹೇಮಂತ್ ವರ್ಮಾ.. ಪೋಟೋಗ್ರಾಫರ್‌ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇನ್ನು ಪುನರ್ನವಿ ಭೂಪಾಲಂ.. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

