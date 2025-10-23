English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Samyuktha shan: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 23, 2025, 10:01 AM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 4 ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
  • ಮಾಜಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು.

ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಮಾಜಿ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿ! ಶಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌

Samyuktha shan: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 4 ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಡೆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾದರು. ಅದರಂತೆ, ವಾರಿಸು, ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಲವ್, ತುಘಲಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಭೂತಂ ಮುಂತಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪತಿಯಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಂಯುಕ್ತಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಮದುವೆಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅನಿರುದ್ಧ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಾ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಜೋಡಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶೂಟಿಂಗ್.. ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ 18,000 ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಕಿರುತೆರೆ ನಟಿ!

ನಟಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತಿಯ ಹೆಸರು ಕಾರ್ತಿಕ್. ಸಂಯುಕ್ತಾ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಂತರ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೊರೊನಾ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ನಿಂದಾಗಿ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹಿತರು. ಅವರು 2012 ರಲ್ಲಿ ಆರತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯೆಂದರೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಾ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆರತಿಯ ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ, ಸಂಯುಕ್ತಾ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಆರತಿ - ಅನಿರುದ್ಧ ಅವರ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆಗೆ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕಾರಣವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು 5,000 ಕರೆಗಳು.. ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ನಟಿಸಿದ ಜಾಹಿರಾತು!

