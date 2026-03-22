ನಂದು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪದು ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ.. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದ ನಟಿ!

bigg boss fame sri satya: ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹಣ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಲವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯಿತು ಎಂದು ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೌಚ್ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬರಲು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯೇ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತರುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಂದೆ ಮಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ನನ್ನ ನೋವು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಳು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವುದು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ನೋವು ಇದೆ. ಅವರದು ಲವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಂದು ಲವ್ ಫಿನೀಶ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತೆಲುಗು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್- 6ರ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
