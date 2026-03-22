ನಂದು, ನನ್ನ ಅಪ್ಪದು ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಲವ್‌ ಸ್ಟೋರಿ.. ರಾತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್‌ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದ ನಟಿ!

ನಾನು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ನನ್ನ ನಡುವನ್ನ ಚಿವುಟಿದನು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 22, 2026, 06:12 PM IST
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
camera icon7
Gold price
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
camera icon3
Jupiter Transit
ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
camera icon7
Relationship Tips
ಈ 5 ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲವರ್‌ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು..! ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ
ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
camera icon5
GK
ಎರಡು ದಂತಗಳಷ್ಟೇ ಕಾಣುವ ಆನೆಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಲವರ್ಸ್‌ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ..
bigg boss fame sri satya: ಅನೇಕ ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸುಂದರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲು ಹಣ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಣವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಯಿತು ಎಂದು ತೆಲುಗು ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಅವರು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನನ್ನಿಂದಲೇ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತಿಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್‌ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಅಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆಷನ್‌ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅಮ್ಮನ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ. ಆ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್‌ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಸಾಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬರಲು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ನಾನು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯೇ? ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಗುರಿ ಸಿನಿಮಾ. ಆದರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾವನಾ ರಾಮಣ್ಣ ಮುದ್ದು ಮಗಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ನಾಮಕರಣ.. ಕ್ಯೂಟ್‌..ಕ್ಯೂಟ್‌ ಬೇಬಿಗೆ ಯಾರ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಗೊತ್ತಾ?

ನನಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಕುಡಿಯುವುದು ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತರುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಇಬ್ಬರು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ತಂದೆ ಮಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ. ನನ್ನ ನೋವು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅಳು ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವುದು ನನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೂ ನೋವು ಇದೆ. ಅವರದು ಲವ್‌ ಬ್ರೇಕ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ನಂದು ಲವ್‌ ಫಿನೀಶ್‌ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತೆಲುಗು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸೀಸನ್-‌ 6ರ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶ್ರೀಸತ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ‌ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಹನಿಮೂನ್ ಟ್ರಿಪ್..‌ ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರೋದು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ?

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sri Satya (@sri_satya_)

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

