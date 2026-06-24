Bigg boss hindi fame rakhi sawant: ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾರು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯವರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವರು ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ನಟಿಯೊಬ್ಬರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ 10 ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೂಕಸ್ಮಿಕಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.. ನಾನು ಹಣವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈಗ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾರೆಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸುಂದರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಾಣಿ ರಾಕಿ ಸಾವಂತ್. ರಾಖಿ 1997 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಚಕ್ರ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಅವರು ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು 2006 ರಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಟಾಪ್ 4 ಆದರು. ನಂತರ, 2015 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಅವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಾರೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ.. ರಾಕಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಬಡತನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ಹಣ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಖಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.