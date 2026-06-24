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ನಾನು 10 ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನನಗೆ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯ..! ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

Bigg boss hindi fame rakhi sawant: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು ಖ್ಯಾತ ನಾಯಕಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.  
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 24, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 02:55 PM IST
ನಾನು 10 ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ.. ನನಗೆ ಹಣವೇ ಮುಖ್ಯ..! ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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