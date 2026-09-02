/50, 100 ಕೋಟಿ ಅಲ್ಲ... ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿರೂಪಣೆಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಪಡೀತಾ ಇರುವ ಸಂಭಾವನೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಗೊತ್ತೇ?

Bigg Boss host remuneration: ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಹಿಂದಿ ಸೀಸನ್ 20 ಆರಂಭಕ್ಕೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್ನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪಡೆಯಲಿರುವ ಸಂಭಾವನೆಯ ಕುರಿತ ವರದಿಗಳು ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20’ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಡೀಲ್ ಕುದುರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಸಂಭಾವನೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೀಸನ್ 4ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 18’ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವನೆ ಸುಮಾರು 250 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿತ್ತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಸೀಸನ್ 20ಕ್ಕೆ 120 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂಬ ಅಂಕಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದಾಗ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಋಷಿ ನೇಗಿ, ನಟರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವರಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಿಚಾರವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ 120 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೊತ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20 ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ?
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20’ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6, 2026ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್: ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಟಿವಿ: ರಾತ್ರಿ 10:30ಕ್ಕೆ ನೋಡಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ?
ಈ ಬಾರಿ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ವಾಹಿ, ಮಾಹಿ ವಿಜ್, ಜನ್ನತ್ ಜುಬೈರ್, ಗೀತಾ ಬಸ್ರಾ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಫೈಸೂ, ಮೇರಿ ಕೋಮ್ ಮತ್ತು ಶೋವಿಕ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಂಭಾವನೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 20’ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿದೆ.