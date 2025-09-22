600 ಕಾರ್ಮಿಕರು.. 6 ತಿಂಗಳು.. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಗುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ?

Bigg Boss house construction cost : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಈಗ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಾದಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಟದ ತಿರುವುಗಳವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಥೀಮ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅನೇಕರಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಕೆಡವಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿಯಿಂದ 3.5 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವೆಚ್ಚವು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ, ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೂ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 500 ರಿಂದ 600 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಥೀಮ್ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ವೆಚ್ಚವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ, ಅದರ ನೋಟವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಮನೆಯು ಅದರ ಥೀಮ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸುಂದರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 120 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಗಳು, ಓವನ್ಗಳು, ಆರ್ಒ ಯಂತ್ರಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವ ಟಿವಿಯನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದು ಗೋದಾಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಾರರು ಹೊಸ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಡುಗೆ ಸಾಮಾನುಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ವೆಚ್ಚವು ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.