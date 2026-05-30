ನಿರೂಪಕಿ, ನಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಡಿಡಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ..
Bigg Boss Jhanvi : ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯೆಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಜಾಹ್ನವಿ, ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೂಗುಚ್ಚ ನೀಡಿ, ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು, ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೇವೇಗೌಡ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರನ್ನು ಪದ್ಮನಾಭನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
'ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಮ್ಮ' ಎಂದ ವರಿಷ್ಠರು: ಭೇಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾದರು. "ನಾನು ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂತಾ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಅವರು ಮಾತು ಮುಗಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದೇವೇಗೌಡರು, "ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಮ್ಮ. ಸಂತೋಷವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದರಂತೆ.
"ನೀವು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತೀರಾ" : ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರಿದಾಗ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಪ್ರಸಂಗ ಜರುಗಿತು. ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು, "ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನೀವು ಓದಿದ ಹಾಸನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಎಲ್.ವಿ. ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ದು" ಎಂದು ಹಳೆಯ ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವೇಗೌಡರು, "ಹಾಗಾದರೆ ನೀವೂ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಾಸ್ಯ ಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇವೇಗೌಡರೇ ಸದಾ ಸ್ಪೂರ್ತಿ: ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಜಾಹ್ನವಿ, "ನಾವು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸದಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾಲೇಜಿನ ಸಮೀಪ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಬಡತನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದು ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯವರೆಗೂ ತಲುಪಿದ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಜೀವನ ಪಯಣ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಿವಿಮಾತು: ಭೇಟಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರು, ಹೊಸದಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿರುವ ಯುವ ನಾಯಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಿವಿಮಾತು ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವರಿಷ್ಠರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿದ ಜಾಹ್ನವಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.