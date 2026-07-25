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ಜಾನ್ವಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು Publicityಗಾ? ಈ ಟೀಕೆಗೆ Bigg boss ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾಹ್ನವಿ ಏನಂದ್ರು

 Jhanvi on jds entry: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿನಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಖಡಕ್‌ ಆಗಿಯೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 25, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:57 PM IST
ಜಾನ್ವಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು Publicityಗಾ? ಈ ಟೀಕೆಗೆ Bigg boss ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾಹ್ನವಿ ಏನಂದ್ರು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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