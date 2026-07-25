/ಜಾನ್ವಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು Publicityಗಾ? ಈ ಟೀಕೆಗೆ Bigg boss ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾಹ್ನವಿ ಏನಂದ್ರು

Jhanvi on jds entry: ಕಿರುತೆರೆ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಈಗ ರಾಜಕೀಯದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರ ಈ ನಡೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇದನ್ನೂ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಎಂಬ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಇದೀಗ ಜಾಹ್ನವಿ ನೇಎ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆಯ ನನ್ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಅವರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೆರುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನದ ಹೊಸ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿನಯದ ನಟನೆ ಸೇರಿ ಎರಡನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಸ್ಟಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೀಕೆಗೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸ್ಪಲ್ಪ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತೆ ನನಗೆ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಬರೋದು ಇಲ್ಲ ಎಂಥ ವಿಚಾರವಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಹೇಳ್ತಿನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಡೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾನೇದರೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಗೋಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ, ಟೀಕೆಗಳು. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತೋ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು " ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಮಹಾದಾಸೆ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಈಗ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ Gods plans ಎಂದೇ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನೂ ಯಾಕೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಿ ಎಂದರೆ " ತಂಬಾ ಜನ ನಾನು ಪಕ್ಷ ಹೋದರೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಣ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಉದೇಶ ಬೇರೆನೆ ಇದೆ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ನನಗೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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