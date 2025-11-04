Bigg Boss ashwini gowda: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್ನಿಂದ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಹೌದು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ..
ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಗುಸು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಾರ್ಡ್ನ್ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಏನೋ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಘೋಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇದು ಯಾರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಳು ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಅಭಿಮಾನಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದೆ, ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗರು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು "ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್" ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..
