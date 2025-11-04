English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಅಂತ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರ ಬಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!? ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಅಂತ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರ ಬಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!? ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

Bigg Boss Kannada 12 Elimination:  ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ.. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Nov 4, 2025, 05:16 PM IST
  • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.
  • , ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ

Trending Photos

BBK12: ಕೂಗಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ರಿಷಾ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK12: ಕೂಗಾಡುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ರಿಷಾ! ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಗೇಟ್‌ ಪಾಸ್‌?
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪವಾಡ! ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ..
camera icon10
Navapanchama Raja Yoga
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಪವಾಡ! ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ 3 ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನ ಬಂಗಾರ..
ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Gold limit
ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ! ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂಗಾರ ತರುವ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
camera icon5
Saturn direct transit 2025
ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ನೇರ ಸಂಚಾರ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿದೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್
ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಅಂತ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರ ಬಂದ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!? ಕೊನೆಗೂ ಸಿಕ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌..

Bigg Boss ashwini gowda: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12ನೇ ಸೀಸನ್‌ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೂ ನಾಮಿನೇಟ್‌ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮನೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚನ ಕ್ಲಾಸ್‌ನಿಂದ ಕಿಚ್ಚು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಹೌದು ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಡ್‌ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂಬಂತೆ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಹ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿವೆ.. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ ಗುಸು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗಾರ್ಡ್‌ನ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಏನೋ ಅನೀರಿಕ್ಷಿತ ಘೋಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನುವದನ್ನೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಕ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಇದು ಯಾರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್‌ನ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರೇ ಈಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಊಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ತಂಡವು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದವಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೆದವಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್..‌ 

ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಳು ಅವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಸಹ ಕೆಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್‌ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಅಭಿಮಾನಿ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದೆ, ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿವೆ.

ಈ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗರು ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟಾಸ್ಕ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು.. ಸುದೀಪ್ ಅವರ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅದು  "ಸೂಟ್‌ಕೇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್"  ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರಾಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂಚಿಕೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿದಾಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯಾದವಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಖ್ಯಾತ ನಟ! ಅಮ್ಮಾ ಅಂತ ಕರೆದವಳನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್..‌ 

 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Bigg Boss Kannada 12Bigg Boss Kannadabigg bossAshwini Gowda

Trending News