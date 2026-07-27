"ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ!.. BBK ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಅವಳ CALL ಪಿಕ್‌ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ"

BBK12 Rakshitha shetty: ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶೋ ಮುಗಿದಮೇಲೂ ಕೆಲ ಸ್ನೇಹ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ದವರೇ ಅವಳ ಕಾಲ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸ್ಫರ್ಧಿ ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಮಾದ್ಯಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೂ ಮೀಟ್ ಆಗೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಇದ್ದವರು ಹೊರ ಬಂದಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೇ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಕಾ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಹುಡುಗಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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BBKನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳಿಂದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲಾ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಶೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಆಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲಾ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ಕಡೆ ಜಗಳ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡಿಯೇ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಆಚೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ವಿಲನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೇವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಥಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿ ಇದ್ಲು ಅವರೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಅವರ ಫೋನ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದು ಡ್ರಾಮಾ ಅನಿಸಲ್ವಾ. ಜನಗಳ ಕಣ್ಣೀಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೋರಿಸೋದು ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಾ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ತಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ರಕ್ಷಿತಾಶೆಟ್ಟಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದು ಮಸಾಲಾಗೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಅಶ್ವಿನಿಗೌಡ ನಾನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ತುಂಬಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಗೆದ್ದರೋದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಎಂದು ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.