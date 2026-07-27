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"ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ!.. BBK ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಅವಳ CALL ಪಿಕ್‌ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ"

BBK12 Rakshitha shetty: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಈಗಲೂ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಅವಳ ಫೋನ್‌ ಪಿಕ್‌ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿರೂಪಕಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 27, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:37 AM IST
"ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಈಗ ಯಾರು ಇಲ್ಲಾ!.. BBK ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್‌ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಅವಳ CALL ಪಿಕ್‌ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ"

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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