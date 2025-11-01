English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ʻಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿ, ನಾನ್‌ ಯಾರ್‌ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ! ಇಂಥ ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರು ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌?

ʻಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿ, ನಾನ್‌ ಯಾರ್‌ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ! ಇಂಥ ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರು ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌?

Bigg Boss 12 Dog Sathish : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಇದೀಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಇಲ್ಲಿದೆ...

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 1, 2025, 03:23 PM IST
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ 12 ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಇದೀಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
    • ಸತೀಶ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ!
camera icon10
shani effects on zodiacs
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
camera icon1
indian product price in Pakistan
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹಜ್ಮೋಲಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಝಂಡು ಬಾಮ್ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತೂ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ
Bigg Boss 12: ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌! ನಗುತ್ತಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣದಂತೆ ನಾಟುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಶಿಕಾ..
camera icon6
Bigg Boss House
Bigg Boss 12: ಕೊನೆಗೂ ಪ್ರಪೋಸ್‌ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ರು ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌! ನಗುತ್ತಲೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾಣದಂತೆ ನಾಟುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಶಿಕಾ..
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮಗ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಡಾನ್‌ ಆಗಲು ಆ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ!
camera icon5
dawood ibrahim
ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್‌ಸ್ಟೆಬಲ್ ಮಗ ಭೂಗತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ನಿದ್ದೆ ಗೆಡಿಸಿದ್ದ ದಾವೂದ್‌ ಡಾನ್‌ ಆಗಲು ಆ ಕೊಲೆ ಕಾರಣ!
ʻಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ಲಿ, ನಾನ್‌ ಯಾರ್‌ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ! ಇಂಥ ಮಾತು ಯಾಕಂದ್ರು ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌?

Dog Sathish on Gilli Nata : ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಹೌದು.. ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೇನೆ. ವರ್ಲ್ಡ್‌ ಲೆವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಮಿಡ್‌ ವೀಕ್‌ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು...

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಯಾರ್‌ ಗೊತ್ತೆ? ಬಿಗ್‌ ಬಿ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೇಜ್‌ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ

ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಸತೀಶ್‌ ಸೋತರೂ ಸಹ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್‌ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಪನ್‌ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್‌ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಸತೀಶ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇದು! ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಿನ ನಟನೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವಸುಂದರಿ..

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನೆ‌, ಅವನು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋಚು ಪ್ರೂವ್‌ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ನನಗೆ ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್‌ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಛಾಲೆಂಜ್‌ ಹಾಕಿದರು.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Gilli Natabigg boss gilli natadog satishdog sathishKaribasappa

Trending News