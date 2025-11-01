Dog Sathish on Gilli Nata : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಫೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಿರುವ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಗಿಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೇನೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಮಿಡ್ ವೀಕ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ನಿಂದ ಹೊರಬಂದರು...
ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ಸತೀಶ್ ಸೋತರೂ ಸಹ ನಾನು ವರ್ಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ನನಗೂ ಜಗಳ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಜನ ಏನು ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯ್ತು ಅಂತ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದೇಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನೆ, ಅವನು ಆಚೆಗೆ ಬರ್ಲಿ ನಾನೇನು ಅನ್ನೋಚು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಛಾಲೆಂಜ್ ಹಾಕಿದರು.