English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • BBK 12 : ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಪಟ್ಟ.. ಗಿಲ್ಲಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ..

BBK 12 : ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಪಟ್ಟ.. ಗಿಲ್ಲಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ..

Bigg Boss Kannada Season 12 Grand Finale: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನಡುವೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 18, 2026, 08:36 PM IST
  • ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ
  • ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ

Trending Photos

BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ-ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್‌...! ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ..
camera icon6
Bigg Boss Kannada
BBK 12: ಗಿಲ್ಲಿ-ಅಶ್ವಿನಿ ಅಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್‌...! ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಕಪ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧಿ..
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್..ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
Biggboss kannada12
ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ಟ್ರೋಫಿ ಸಖತ್‌ ಸ್ಪೆಷಲ್..ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ್‌ ಗೊತ್ತಾ?
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌, ಕಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿನಾ?
camera icon7
ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ.. ಸ್ಪರ್ಧಿಯ ಈ ನಡೆಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್‌ ಸೇರಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಫುಲ್‌ ಶಾಕ್‌, ಕಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿನಾ?
BBK 12: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ.. ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಲೀಕ್!‌ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು?
camera icon6
bigg boss kannada season 12 grand finale date
BBK 12: ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆ.. ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಲೀಕ್!‌ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿನ್ನರ್‌ ಯಾರು?
BBK 12 : ಅರ್ಹತೆ ಇರೋರಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಪಟ್ಟ.. ಗಿಲ್ಲಿ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ..

Bigg Boss Kannada Season 12 Grand Finale: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12 ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನಡುವೆಯೇ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಖ್ಯಾತ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕಿಣಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ “ಗಿಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕಿಣಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್‌ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಅವರು, ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಗಿಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಬಗ್ಗೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗಿಲ್ಲಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಹ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅರ್ಹತೆ ಇರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ” ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಕಿಣಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 12ರ ವಿಜೇತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಫಿನಾಲೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ತುದಿಗಾಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಜೋರಾಗಿದೆ.
 

Bigg Boss Kannada 12gilli bigg bossBigg Boss Kannada FinaleGilli Winner PredictionPrashanth Kini Astrology

Trending News