BBK 12 live : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಜನಸಾಗರ! ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸ್‌ ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್‌

BBK 12 Finale Live updates : ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಲು ಜನಸಾಗರವೇ ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊರಗೆ ನರೆದಿದೆ. ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸೇರಿದ ಜನರನ್ನು ಚದುರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಫಿನಾಲೆ ನೋಡಲು ಜನರು ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ನುಗ್ಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ. ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೈಮೀರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಸಧ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೊಲೀಸರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಈ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಜಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತತು ಫಿನಾಲೆ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಧನುಷ್ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಬಾರಿ ವಿನ್ನರ್ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ.