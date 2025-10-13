English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12'ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆ'!

'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12'ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆ'!

Bigg Boss Kannada 12: 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12'ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ.  

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Oct 13, 2025, 02:49 PM IST
  • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಫಿನಾಲೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಜರುಗಲಿದೆ.
  • ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಈ ವಿಶೇಷ ಫಿನಾಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ, ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರೆಂದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು.

Trending Photos

‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಶೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್! ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ TRPಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೇಕ್‌
camera icon5
Bigg Boss Kannada 12
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12’ ಶೋ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳು ಉಡೀಸ್! ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ TRPಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಶೇಕ್‌
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
camera icon6
DA hike
ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ..! ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೌಕರರಿಗಿಲ್ಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ..!
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
camera icon6
Navapancham Rajyoga
84ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ದೀಪಾವಳಿ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕೀರ್ತಿ, ಯಶಸ್ಸು, ರಾಜವೈಭೋಗದ ಜೀವನ
Chanakya Niti: ಹೆಂಡತಿಯ ಅತೀಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Chanakya Niti On Husband Wife
Chanakya Niti: ಹೆಂಡತಿಯ ಅತೀಯಾದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಪತ್ತು! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?
'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12'ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆ'!

Bigg Boss Kannada 12: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12' ಇದೀಗ "Expect The Unexpected" ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಥೀಮ್‌ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅದುವೇ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು: 'ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆ'!

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಫಿನಾಲೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಟಿಸಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾವಾದ್ರೂ ಈಕೆಗಿರುವ ಕ್ರೇಜ್‌ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ, ಗೂಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..?

ಭಾರಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ
ಈ ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸಬರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.

ಮಿಡ್ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ
ಈ ವಿಶೇಷ ಫಿನಾಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ, ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರೆಂದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ, ಪೂರ್ಣ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾಫಿಯಾ ಡಾನ್‌ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಡ್ರಗ್‌ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಆದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ , ಸಿನಿರಂಗವನ್ನು ಆಳಬೇಕಿದ್ದವಳು ಕೊನೆಗೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿದ್ದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಈ ವಾರಾಂತ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಈ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೀಸನ್ 12ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನಸಾರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಮಗಳ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳಿಸಿದ ಮುದ್ದಾದ ವಿಡಿಯೋ

About the Author

Deepa A Reddy

2025ರಿಂದ ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್‌ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಶೈಲಿ ಇವರ ಬರಹದ ವಿಶೇಷತೆ.

...Read More

Bigg Boss Kannada 12BBK 12colors kannadakiccha sudeep

Trending News