'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12'ರಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆ'!

Bigg Boss Kannada 12: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12' ಇದೀಗ "Expect The Unexpected" ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಥೀಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುತ್ತ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ರೋಚಕ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅದುವೇ ಶೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲು: 'ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆ'!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಡೆಯುವ ಫಿನಾಲೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕೇವಲ ಮೂರನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇಡೀ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿರುವ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ತಂದಿರುವ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ
ಈ ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಹೊರಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹಲವು ಹೊಸ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸಬರ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಆಟದ ತಂತ್ರಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿವೆ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳು, ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಮನರಂಜನೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
ಮಿಡ್ ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನ
ಈ ವಿಶೇಷ ಫಿನಾಲೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್ ಎಂದರೆ, ಮಿಡ್-ಸೀಸನ್ ವಿನ್ನರ್ ಯಾರೆಂದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನೂ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಿ, ಪೂರ್ಣ ಸೀಸನ್ನ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯವು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ನಾಟಕೀಯ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭರಪೂರ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನೂ ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಂದ ಅದ್ಭುತ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಹಾಸ್ಯಮಯ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಆಗಮನವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಅತಿಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸಭರಿತಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟು 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಈ ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಭ್ರಮವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8 ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಈ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸೀಸನ್ 12ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.
