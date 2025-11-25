ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ನಾಮಿನೇಷನ್‌ ಕಿಡಿ: 'ವೀಕ್‌ ಮೈಂಡ್‌' ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಅಶ್ವಿನಿ ತಿರುಗೇಟು

Bigg Boss Kannada 12: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ನಟಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ '2.0' ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ನವರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿಯವರ ಈ ನೇರ ಮಾತಿಗೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ ಅವರು, "ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2.0 ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಲೇವಡಿ
ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಜಾಹ್ನವಿ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಸೊಪ್ಪು ಬಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು, "2.0 ಅಂದರೆ ಇದೇನಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವೇನು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ," ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅವರು ಸ್ಪಂದನಾ ಬಳಿ, ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ನಾಮಿನೇಷನ್ ವೇಳೆ ಗಿಲ್ಲಿಯ ಟೀಕೆ
ನಾಮಿನೇಷನ್ ವೇಳೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಇದೇ '2.0' ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಶ್ವಿನಿಯವರಿಗೆ ಆಟ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಿಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾ, "ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಟಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ವೀಕ್. ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅತ್ತು, ಊಟ ಬಿಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. 'ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯಿರಿ ನಾನು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದರೋ, ಆಗ ಅವರ ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಾಯಿತು," ಎಂದರು.
"ವೀಕ್ ಮೈಂಡ್ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ತಿರುಚಿ ಬಿಟ್ಟರು. 'ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ' ಅಂತಾರೆ," ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. "ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು '2.0' ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ 'ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ' ಎಂಬ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸೊಪ್ಪು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುವುದು ಆಟವಲ್ಲ," ಎಂದು ಗಿಲ್ಲಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರ ಕಾಲೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಶ್ವಿನಿಯವರ ಕೋಪದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಗಿಲ್ಲಿಯವರ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕೆರಳಿದ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರು, ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, "ನಿನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆಟ, ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ನಾನು ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇನೂ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗಿಲ್ಲಿಯವರ ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಅವರನ್ನು ಕೆಣಕಿ, ನಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಿಸಿದೆ.