ರಕ್ಷಿತಾ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿದರೂ ಬಿಡದ ರಾಶಿಕಾ- ಸ್ಪಂದನಾ! ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯೇ? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Rashika - Rakshitha Shetty : ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ತಾವು ತಮ್ಮವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಸಹ ದೊಡ್ಮನೆ ಮಂದಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ..
ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ನಿನ್ನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಘು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ರಾಶಿಕಾ ಸ್ಪಂದನಾ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು..
ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಶಿಕಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ರಘು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಎರಚಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ರಘು ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುವ ತಂಡದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ರೈಡ್ ಮಾಡುವವರು ಎದುರಾಳಿಯ ತಂಡದವರ ಜಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯ ಕೀಳುವುದು ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರೈಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಆಟದ ಭರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ನೋಡದೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ..