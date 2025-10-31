English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ರಕ್ಷಿತಾ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿದರೂ ಬಿಡದ ರಾಶಿಕಾ- ಸ್ಪಂದನಾ! ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯೇ? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

ರಕ್ಷಿತಾ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿದರೂ ಬಿಡದ ರಾಶಿಕಾ- ಸ್ಪಂದನಾ! ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯೇ? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Bigg Boss Kannada 12 : ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ಜೋರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Oct 31, 2025, 11:37 AM IST
    • ದಿನಗಳು ಕಳೆದಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
    • ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ..

Trending Photos

ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
camera icon7
Manisha Koirala
ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಜನರ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ನಟಿ! ಕೊನೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಗೊತ್ತೇ?
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ...!
camera icon5
Green chilli benefits and side effects
ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ, ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ...!
ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಜನಿ
camera icon6
Rajani
ಕಮಿಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ನೀಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ ಸಿಗುತ್ತೆ! ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಕೌಚ್‌ ಕನ್ನಡ ನಟಿಯರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಜನಿ
ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ
camera icon6
White Hair Remedies
ಹೆನ್ನಾ, ಹೇರ್ ಡೈ ಯಾವುದೂ ಬೇಡ: ಈ 1 ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವ ಕೂದಲು ಒಮ್ಮೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಕಾಂತಿಯುತವೂ ಆಗುತ್ತೆ
ರಕ್ಷಿತಾ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಬಿಚ್ಚಿದರೂ ಬಿಡದ ರಾಶಿಕಾ- ಸ್ಪಂದನಾ! ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಸರಿಯೇ? ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌

Rashika - Rakshitha Shetty : ವೈಲ್ಡ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಕಾದಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಟಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ತಾವು ತಮ್ಮವರು ಎನ್ನುವುದನ್ನೂ ಸಹ ದೊಡ್ಮನೆ ಮಂದಿ ಮರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ನಿನ್ನೆ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ನಿನ್ನೆಯ ಟಾಸ್ಕ್‌ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ರಘು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ರಾಶಿಕಾ ಸ್ಪಂದನಾ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಿಷಾ ಗೌಡಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪತ್ನಿ! ಭಾರತಿ ಪ್ರಿಯ ಮಾತಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್..‌

ಹೌದು.. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಡಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ರಾಶಿಕಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್‌ ಆಗಿದೆ. ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂತ ರಘು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಎರಚಿದ್ದಾರೆ.

ಮನೆಯ ಗಾರ್ಡನ್‌ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್‌ ರಘು ರೈಡ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ತಂಡದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ರೈಡ್‌ ಮಾಡುವವರು ಎದುರಾಳಿಯ ತಂಡದವರ ಜಾಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯ ಕೀಳುವುದು ಟಾಸ್ಕ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪೈಕಿ ರಕ್ಷಿತಾ ರೈಡ್‌ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅವರಿಗೆ ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ರಕ್ಷಿತಾಗೆ..! ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ S ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಂತಾರ ನಟ ಸ್ವರಾಜ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿರುಗೇಟು

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಶಿಕಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅಥವಾ ಆಟದ ಭರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಹೋಯಿತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ನೋಡದೇ ರಕ್ಷಿತಾ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆಟ ನಿಲ್ಲಿಸದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ..

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Rashika Shettybigg boss rakshitha shettyrakshita shetty bigg bossBigg Boss 12bigg boss 12 rakshita shetty video

Trending News