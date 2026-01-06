English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಹೆಸರು... ಗೆಲ್ಲೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂತೆ..

ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಹೆಸರು... ಗೆಲ್ಲೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂತೆ..

BBK 12 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಫಿನಾಲೆಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 6, 2026, 12:14 PM IST
  • ಫಿನಾಲೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಆಟಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
  • ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ 8 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ

Trending Photos

ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ತು : ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ
camera icon5
Puneeth Rajkumar
ಅಪ್ಪು ಅಭಿಮಾನಿಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಸ್ತು : ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನ
ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದು? ಧರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯೂ ಹಣ ಗಳಿಸಿ
camera icon6
Gold
ಮಾರಾಟ ಮಾಡದೇ ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಡಬಲ್‌ ಲಾಭ ಹೇಗೆ ಪಡೆಯೋದು? ಧರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದಿಂದ ಈ ರೀತಿಯೂ ಹಣ ಗಳಿಸಿ
ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ! 6 ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ..
camera icon16
Gajakesari Yoga
ಒಂದೇ ದಿನ ಮೂರು ರಾಜಯೋಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ! 6 ರಾಶಿಯವರು ಮಣ್ಣು ಹಿಡಿದರೂ ಚಿನ್ನ..
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!
camera icon6
Ruchak Rajyog 2026 Effects
ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ : ಜ.16 ರಿಂದ ಫೆ.23 ವರೆಗೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ..!
ಎಲಿಮಿನೇಟ್‌ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಂದಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಹೆಸರು... ಗೆಲ್ಲೋದು ಗಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಂತೆ..

BBK 12 : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ಇದೀಗ ಅಂತಿಮ ಹಂತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫಿನಾಲೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಉಳಿದಿರುವ 8 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತಿಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ವಿನ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಕಳೆದ ವಾರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಶೋದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿನಾಲೆಗೆ ಯಾರು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಂದನಾ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತನ್ನ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಕವನ ಹೇಳಿದ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ.. ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುತ್ತಲೇ ಅಯ್ಯೋ.. ವ್ಹಾವ್‌, ಛೇ ಎಂದ ಆಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ!

ಸ್ಪಂದನಾ ಹೇಳುವಂತೆ, ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ‘ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಸುಧಿ’ ಅವರು ಫಿನಾಲೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಂದು ಅನಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಆಟದ ಹಂತಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಧನುಷ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಮೊದಲ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಂದನಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿನಾಲೆಗೆ ತಲುಪುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾವ್ಯಗಾಗಿ ಮನೆಯವರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ! ಕಿಚ್ಚನ ಸವಾಲಿಗೆ ಫುಲ್‌ ಸೈಲೆಂಟ್‌..

ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ, ಧ್ರುವಂತ್, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮ್ಯೂಟೆಂಟ್ ರಘು, ರಾಶಿಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಧನುಷ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪಂದನಾ ಹೇಳಿಕೆ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
 

Gilli NataDhanushBigg Boss Kannada Season 12BBK Season 12 finaleBigg Boss Kannada winner prediction

Trending News