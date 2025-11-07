English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ! ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ! ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌

Dog Satish on Gilli Nata : ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಬ್ಬರು ಬಿಗ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಸುದ್ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Nov 7, 2025, 03:00 PM IST
    • ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
    • ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..
    • ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ..

ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ! ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌

Bigg Boss 12 Gilli Nata : ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಗಳ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್‌ ಹೌಸ್‌ನ ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ... 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ತಾವು ಏನಂತ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು.. ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಹಲವಾರು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಆಗಲಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ರನ್ನರ್‌ ಅಪ್‌ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಕೆಯನ್ನ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್!‌ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಕಿಂಗ್‌ ಹೃದಯವನ್ನಾಳಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಇವರೇ..

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್‌.. ಗಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದೆ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರೆಲ್ಲಾ ಟ್ರೈನ್ಡ್‌ ಆಗಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್‌ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೇ.. ಥೂ.. ಥೂ.. ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ಹೈಲೈಟ್‌ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತುಳಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಡಾಗ್‌ ಹೇಳಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯಾರ ಪಾಲಾಗಲಿದೆ 'ಮಹಾನಟಿ' ಕಿರೀಟ? ನವೆಂಬರ್ 8 ಮತ್ತು 9 ರಂದು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ!

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದೀದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದವರದ್ದೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಬುದ್ದಿ ಅವನದ್ದು. ಅವನು ಹಾಕೋ ಬನಿಯನ್‌ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವದ್ದೇ.. ಒಸಿ ಗಿರಾಕಿ.. ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾಗ್‌ ಸತೀಶ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

