ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ! ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದರೂ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ವಂತೆ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌

Bigg Boss 12 Gilli Nata : ಫಿನಾಲೆಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮಧ್ಯ ಪೈಪೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಜಗಳ ಮತ್ತು ಮನಸ್ತಾಪವೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಹೌಸ್ನ ಹಲವಾರು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ...
ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೊರ ಬಂದ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಅವರು ಗಿಲ್ಲಿ ನಟನಿಗೆ ತಾವು ಏನಂತ ತೋರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದೀಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕದಿಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು.. ರೇಡಿಯೋ ಸಿಟಿ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಹಲವಾರು ಅಚ್ಚರಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಗಲಿದ್ದು, ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ..
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸತೀಶ್.. ಗಿಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ತರಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದೆ ಅವರ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವರೆಲ್ಲಾ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಚೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಕ್ಕಾ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ನಾನೇನಾದರೂ ಹೇಳೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು, ಹೇ.. ಥೂ.. ಥೂ.. ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತುಳಿದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಡಾಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಿಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕದ್ದೀದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ತಂದಿಲ್ಲ, ಇದ್ದವರದ್ದೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಬುದ್ದಿ ಅವನದ್ದು. ಅವನು ಹಾಕೋ ಬನಿಯನ್ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವದ್ದೇ.. ಒಸಿ ಗಿರಾಕಿ.. ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಾಗ್ ಸತೀಶ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.