ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಸಲಿ ವೋಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಬೇರೆ..! 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮತಗಳ ವಿವರ ಲೀಕ್‌ ಆಯ್ತಾ..?

Bigg Boss Kannada 12 voting list : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ಶೋ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೂ ಸಹ ಹಲವಾರು ಚರ್ಚೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಧನುಷ್‌ ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೋಟಿಂಗ್‌ ಲಿಸ್ಟ್‌ ಲೀಕ್‌ ಆಯ್ತಾ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 20, 2026, 09:46 PM IST
    • ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಆಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು.. ಶೋ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಆಯ್ತು..
    • ಕೊನೆಯ ದಿನ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದ್ದವು..?
    • ಕುರಿತು ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ..

ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಸಲಿ ವೋಟ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಬೇರೆ..! 6 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮತಗಳ ವಿವರ ಲೀಕ್‌ ಆಯ್ತಾ..?

BBK 12 Gilli votes : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12 ವಿನ್ನರ್‌ ಗಿಲ್ಲಿ ನಟ ಆಗಿದ್ದು ಆಯ್ತು.. ಶೋ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಆಯ್ತು.. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯ ದಿನ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದ್ದವು.. ಗಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ವೋಟ್‌ಗಳು ಎಷ್ಟು ಎನ್ನುವ ಕುರಿತು ನಿರೂಪಕ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿಲ್ಲ.. 

ಹೌದು.. ಶನಿವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌ ಅವರು, ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ವಿಜೇತರಿಗೆ 37 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮತಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇವುಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಬಂದ ವೋಟ್‌ಗಳು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಯ ವರಗೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ತೆರೆದಿತ್ತು.. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮತಗಳನ್ನು ಕಿಚ್ಚ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಲೇಇಲ್ಲ..

ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ವೇಳೆ ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೋಸ್ಟ್‌ ಒಂದು ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌ 5 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮತಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸತ್ಯವೋ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳೋ ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 

 

ಗಿಲ್ಲಿಗೆ 55 ಕೋಟಿ, ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಗೌಡಗೆ 4.98 ಕೋಟಿ, ಕಾವ್ಯ ಶೈವಗೆ 4.97 ಕೋಟಿ, ರಘುಗೆ 1.4 ಕೋಟಿ, ಧನುಷ್‌ಗೆ 1.3 ಕೋಟಿ ವೋಟ್ಸ್‌ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. 

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಫಿನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಈ ಸಂಶಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾ..? ಅಂತ ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..

