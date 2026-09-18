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"ಇಂಥ ವರ್ಸ್ಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ"! ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ Bigg boss ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ..

BBK 13: ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ, ಟಾಂಟ್‌, ಗಲಾಟೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.. ಅದರಲ್ಲೂ "ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್‌"  ನಡೆ-ನುಡಿ ಈಗ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ತಾಳ್ಮೆಯ ಗಡಿಯನ್ನೇ ದಾಟಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಸ್ಟ್‌  ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ʼ ವಿರುದ್ದವೇ ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 18, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:07 PM IST
"ಇಂಥ ವರ್ಸ್ಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ"! ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ Bigg boss ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ..

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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"ಇಂಥ ವರ್ಸ್ಟ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲೂ ನೋಡಿಲ್ಲ"! ಅಗ್ನಿ ಬಾಯ್ಸ್‌ ಅತಿರೇಖದ ವರ್ತನೆ ವಿರುದ್ಧ Bigg boss ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ..
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