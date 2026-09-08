Bigg boss kannada 13 Bath room war: ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬಳಕೆಗೂ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನದ ವಿಚಾರವೇ ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೇ ವಿಚಾರ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ವಿಭಜನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 8 ಮಂದಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು 8 ಮಂದಿ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸಮಯದ ಮಿತಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಟೈಮ್!
ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ 8 ಮಂದಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟು ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಸಮಯವನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ.ಆದರೆ, ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಉಳಿದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಸಮಯ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇಲ್ಲೇ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗಲಾಟೆ!
ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವೈಷ್ಣವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಅವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿ ಎಂದು ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ವೈಷ್ಣವಿ, ತಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಡಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ನಾನದ ಸಮಯದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದ ಸಣ್ಣ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ದೊಡ್ಡ ವಾಗ್ವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಫ್ಲೈಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ!
ಇನ್ನು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 13ರಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ 8 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ತಾವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ನೀರಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಊಟದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಗಲಾಟೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ? ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವೈಷ್ಣವಿ ಕೌಂಡಿನ್ಯ ನಡುವಿನ ಈ ವಾಕ್ಸಮರ ಯಾವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.