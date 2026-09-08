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ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ವಾರ್‌’!.. ಕಿರಣ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದೇಕೆ?

Bigg boss kannada 13 Bath room war:  ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದೇಕೆ? ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ  ಬಿಗ್‌ ವಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 08, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 01:00 PM IST
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ವಾರ್‌’!.. ಕಿರಣ್‌ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ವೈಷ್ಣವಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದೇಕೆ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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