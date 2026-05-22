Bigg Boss Kannada 13 ಬಗ್ಗೆ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ನಟರು, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ Kiccha Sudeep ನಿರೂಪಣೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎಂದೇ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ Bigg Boss Kannada ಇದೀಗ 13ನೇ ಸೀಸನ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಹೊಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು, ಹೊಸ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು, ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಶೋ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ “ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13” ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾರು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿತಾರೆಯರು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಕಲಾವಿದರು, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ, ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ಮತ್ತೆ Kiccha Sudeep ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್, ಮಾತಿನ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮತ್ತು ಖಡಕ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮೆರುಗು ತಂದಿದ್ದ ಸುದೀಪ್, ಈ ಬಾರಿಯೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರೆ ಶೋಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಂಗೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹ, ಜಗಳ, ಪ್ರೀತಿ, ತಂತ್ರ, ಭಾವನೆಗಳ ಸಂಗಮ. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆಗಳೇ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಟಾಸ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮಾಡುವ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ, ವಾರಾಂತ್ಯದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳು ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಸೆಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಆಟಗಳ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿರಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕಂಟೆಂಟ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯೂ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ “ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13” ಕೇವಲ ಟಿವಿ ಶೋ ಆಗಿರದೇ, ಕನ್ನಡ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಗಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕನ್ನಡದ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ TRP ದಾಖಲೆ ಬರೆಯುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್-ಅನಿರುದ್ಧ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್..!