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ಈ ಸಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಇರ್ತಾರಾ!.. ತುಕಾಲಿ ಸಂತು ಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವು ಏನು?

Bigg boss kannada 13: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ 13 ಶುರುವಾಗಲು ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುಳಿವು ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 18, 2026, 12:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:48 PM IST
ಈ ಸಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಇರ್ತಾರಾ!.. ತುಕಾಲಿ ಸಂತು ಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವು ಏನು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಈ ಸಲ ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೂ ಇರ್ತಾರಾ!.. ತುಕಾಲಿ ಸಂತು ಕೊಟ್ಟ ಸುಳಿವು ಏನು?
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