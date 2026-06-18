Bigg boss kannada 13: ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಟಿಆರ್ಪಿ ಕಿಂಗ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಶೋ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಹದಿಮೂರನೇ ಸೀಸನ್ನೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮಜಭಾರತ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಕಾಲಾವಿದ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಕೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದು ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ TRP ರೇಟಿಂಬಗ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕಾಮನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡುತ್ತಿದ್ದು ಆ ದಾಖಲೆ ಧೂಳಿಪಟ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.. ಈ ಸೀಸನ್ನ ಕ್ರೇಜ್ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಸೀಸನ್ ಹದಿಮೂರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಆಯೋಜಕರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಥೀಮ್ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡಿದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಇನ್ನೂ ಈ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಎನಿನಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಅನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೀರಿಸಿದ್ದು, ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ , ಕಂಟೆಂಟ್, ಟಾಸ್ಕ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆಯೂ ಬರಲಿದೆ ಅಂತಾ ತುಕಾಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಸದ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ 13 ಕೇವಲ ಸಾಧಾರಣ ಮನರಂಜನೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಭಾರೀ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು..ಇತ್ತ ತುಕಾಲಿ ಸಂತು ಹೇಳಿದಂತೆ ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲವೂ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಕಾದುನೋಡಬೇಕಿದೆ.