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‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಆ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಗನ್ - ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್!

Bigg Boss Kannada 13 : ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿಯಮಗಳನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮವಾದ 'ನಾಮಿನೇಷನ್ ಚರ್ಚೆ'ಯನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Sep 09, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:18 PM IST
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಆ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಗನ್ - ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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