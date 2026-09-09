/‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್’ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಆ ವಿಚಾರ ರಿವೀಲ್‌ ಮಾಡಿದ ಗಗನ್ - ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್!

BBK 13 updates : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13 ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲೇ ಭಾರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಮೂಲ ನಿಯಮವಾದ 'ನಾಮಿನೇಷನ್ ಚರ್ಚೆ'ಯನ್ನು ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
‘ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ’ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ : ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗಗನ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ತಾಂಡವ್ ಅವರು ಮಂಜು ಅವರನ್ನು 'ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕಿದ ಹಾಗೆ' ಎಂದು ಕರೆದು ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಅವರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಜಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು ದಾರಿಗೆ ತರುವುದು ಎಂತೆಲ್ಲಾ ತಂತ್ರ ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳೆಯ ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್’ ಅಭ್ಯಾಸವೇ ಮುಂದುವರಿಕೆ : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8ರ 'ಕೊಹಿನೂರ್' ಟಾಸ್ಕ್ನಲ್ಲೂ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸಿಯಾ ಫಿರ್ದೋಸ್ ಒಪ್ಪದಿದ್ದಾಗ, ಕೊನೆಗೆ ಆಸಿಯಾ ಅವರನ್ನೇ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗಗನ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸಿಯಾ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯ ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಗೇಮ್’ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಮಂಜು ಸೇಫ್: ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತಾ ಗಗನ್-ತಾಂಡವ್ ಪ್ಲಾನ್? : ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೂ, ವಿಮಾನದಿಂದ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಂಜು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗಗನ್ ಹಾಗೂ ತಾಂಡವ್ ಹಾಕಿದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದಂತಾಗಿದೆ.
ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ? : ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮೂಲ ನಿಯಮ ಮುರಿದ ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಹಾಗೂ ತಾಂಡವ್ ರಾಮ್ಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೇರವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಕಂಟಕ ಎದುರಾಗಲಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.