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Bigg Boss 13 ಶುರುವಾದರೆ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುದು?

 which serial in colors kannada channel end: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್‌ 13 ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಶುರುವಾಗಿದೆ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 11, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:45 AM IST
Bigg Boss 13 ಶುರುವಾದರೆ ಕಲರ್ಸ್‌ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಯಾವುದು?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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