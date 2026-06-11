which serial in colors kannada channel end: ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಥೆಗಳು ಸಖತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಸೀಸನ್ ಬರಲು ಸಕಲ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಆದರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಜನರನ್ನ ಮನರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹಬ್ಬವಾದ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಕುತೂಹಲದ ಪ್ರೋಮೋವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಇತಿಚೆಗಷ್ಟೇ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಸೀರಿಯಲ್ ಇದೀಗ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
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ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 13 ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಬರಲು ತಯಾರಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ನಡೆದರೆ ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲ ವಾರಗಳ ಬಳಿಕ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಸುಖಾಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಕಳೆದವಾರ ನಟ ಶಮಂತ್ ಗೌಡ ನಟನೆಯ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಧಾರಾವಾಹಿ ದೊಡ್ಡ ಹೈಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಶಿರ್ಷಿಕಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿದ ಕಥನವಾಗಿದೆ ಇದು ಅಹಂ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ನಡುವಿನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರೇಮಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಸೂರಜ್ ನಟನೆಯ "ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ" ಧಾರಾವಾಹಿ ಕೂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೀರಿಯಲ್ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಜನಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೀರಿಯಲ್
ರಾಣಿ, ಪ್ರೇಮಕಾವ್ಯ ,ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ, ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ, ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ, ನಂದಗೋಕುಲ, ಭಾರ್ಗವಿ LLB, ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ, ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ
ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ನಂದಗೋಕುಲ, ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ, ಗೌರಿಕಲ್ಯಾಣ, ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಟಿಆರ್ಪಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದು, ಇವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಆರಂಭವಾದರೂ ಮುಂದುವರೆಯುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಇತ್ತೀಚೆಗೆ TRP ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು TRP ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲೋ ಭಾರ್ಗವಿ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ’ ಹವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ಬಿಗ್ಬಾಸ್ಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಭಾರ್ಗವಿ LLB ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಇನ್ನೂ ರಾಣಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯೂ ಕೂಡ TRP ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಈ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮುಗಿಸುವ ಸೂಚನೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ ಬಿಗ್ಬಾಸ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕೆಲ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
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